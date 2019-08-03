Fenerbahçe'de öncelik savunmada
Fenerbahçe transferde yeniden harekete geçiyor. Önceliği savunmaya veren sarı lacivertliler, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Kolarov'un dışında iki tane stoper almayı planlıyor.
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