Fenerbahçe'de ön libero arayışı
Fenerbahçe ön libero transferi için yıldız bir ismi gündemine aldı. Sportif direktör Damien ?Comolli'nin hedefindeki futbolcunun ?Luiz Gustavo olduğu öğrenildi.
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