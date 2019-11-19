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Fenerbahçe'de Muriç ve Kruse belirsizliği

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Vedat Muriç ve Max Kruse'nin BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında oynama ihtimali düşük.

Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi sakatlığı süren Vedat Muriç ve Max Kruse'nin durumu belirsizliğini koruyor.

Tedavileri süren Muriç ve Kruse'nin Malatya deplasmanında forma giyme şansının az olduğu belirtildi.

Max Kruse kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'deki son 4 maçta takımdaki yerini alamadı. Alman futbolcunun kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor. Ancak yıldız oyuncunun maç eksiği teknik heyeti düşündürüyor. Bu nedeniyle Max Kruse'nin Yeni Malatyaspor'a karşı oynama ihtimali düşük.

Kasımpaşa maçında sakatlanan Vedat Muriç özel program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Golcü futbolcunun oynama umudu olsa da kulüp doktorları Muriç'in Malatya deplasmanında riske edilmemesi görüşünde. Kosovalı golcünün durumu maç gününe kadar yakından takip edilecek.

Vedat Muriç'in yetişmemesi durumunda Mevlüt Erdinç'in 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu maçında şans bulan Mevlüt'ün performansı yeterli bulunmamıştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu bölge için Victor Moses seçeneği üzerinde de durduğu gelen haberler arasında.

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19 Kasım 2019 , Salı
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