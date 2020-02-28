Fenerbahçe'de moral yemeği
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de alınan Galatasaray mağlubiyetinin ardından teknik heyet ve futbolcularla moral yemeğinde bir araya geldi.
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