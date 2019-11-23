Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç şoku!
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç, sakatlığı sebebiyle kadroda çıkarıldı. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.
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