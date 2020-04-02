Fenerbahçe'de Mehmet Ekici için karar verildi!
Fenerbahçe'de corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada gelecek sezon planlamasına start verildi. Yönetimin gündem maddelerinden biri de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcuların durumu. Bu isimlerden Mehmet Ekici ile ilgili karar verildi.
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