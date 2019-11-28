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Fenerbahçe'de Kruse sevinci

Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci yaşanıyor... Kasığından yaşadığı sakatlık sebebiyle ligde 5 haftadır forma giyemeyen Alman futbolcu, son olarak 4 ekim'de oynanan ve sarı-lacivertli ekibin 1-0 mağlup olduğu antalyaspor karşılaşmasında forma giymişti.

Yaklaşık 1.5 aylık aranın ardından Max Kruse, sakatlığını atlatarak antrenmanlara başladı... Kruse'nin takıma dönmesi, hücum hattındaki sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Ersun Yanal'ı da mutlu etti.

Tecrübeli teknik adam, Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç'in yokluğunda Göztepe deplasmanında maç eksiğine rağmen Kruse'ye görev vermeyi planlıyor.

Ligde henüz golü olmayan ve 4 asist yapan alman futbolcunun da, Ersun Yanal ile yaptığı görüşmede "Kendimi iyi hissediyorum, forma giyebilirim" dediği öğrenildi.

Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal, takımda uzun süren sakatlıklarla ilgili kulüp doktorlarının eleştirilmesi konusunda "Sakatlıklar, doktorların teknik heyete verdikleri dönüş sürelerinin üzerine çıkmadı, hatta erken dönenler bile oldu" diye konuştu.

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28 Kasım 2019 , Perşembe
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