Fenerbahçe'de kiralık raporu
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde başka takımlara giden futbolcular ilk yarıda sınıfı geçemedi.
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