Fenerbahçe'de kayıp büyük
Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçından ağır hasarla çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Max Kruse sakatlandı, 4 futbolcu da cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertli takım Konyaspor maçında önemli isimlerden yararlanamayacak.
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