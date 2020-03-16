Fenerbahçe'de Jailson kırmızı alarm veriyor
Fenerbahçe'de bu sezon yaptığı hatalarla dikkat çeken Jailson, stoperde oynadığı İttifak Holding Konyaspor karşısında da skora etki eden hata yaptı.
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