Fenerbahçe'de iki isim ayakta kaldı
Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de, Vedat Muriç ve Luiz Gustavo performanslarıyla öne çıkan isimler oldu.
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