Fenerbahçe'de iç transferde hareketlilik yaşanıyor
Fenerbahçe'de iç transferde gündem hareketlendi... Sezon sonu sözleşmeleri sona erecek Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Ekici, sarı-lacivertli yönetimden teklif bekliyor.
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