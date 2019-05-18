Fenerbahçe'de iç transfer harekatı
Fenerbahçe yönetimi, ligin ikinci yarısında çıkış yapan ?Valbuena ve Soldado için yeni bir teklife hazırlanıyor.
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