Fenerbahçe'de hedef yeni teknik direktör
Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada ekonomik olarak zor durumda olmasına karşın Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü belirlemek için girişimlerine devam ediyor. Yerli ve yabancı bir çok isimle görüşen sarı lacivertliler, maliyeti en uygun ve takıma katkı sağlayacak isme futbolu emanet etmek isterken, yerli teknik direktörler arasında Erol Bulut ön plana çıkıyor.
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