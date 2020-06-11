Fenerbahçe'de hedef yeni bir başlangıç
Süper Lig, corona virüsü arasının ardından 12 Haziran'da oynanacak 27. hafta maçlarıyla yeniden start alıyor. Şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, haftanın açılış maçında HES Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar..
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