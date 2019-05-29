Fenerbahçe'de hedef Max Kruse
Gelecek sezon için hazırlıklarına erkenden başlayan ve özellikle alternatifli bir forvet hattı oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de hedef Alman golcü Max Kruse.
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