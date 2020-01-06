Fenerbahçe'de hedef Juan Jesus
Fenerbahçe'de stoper transferi için İtalya'dan gelecek haberleri bekliyor. Ligin ilk yarısında savunmadaki eksikler nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, ara transferde önceliği Roma'nın stoperi Juan Jesus'a verdi.
Hem oyuncunun menajeri hem de Roma kulübüyle temas kuran Fenerbahçe, iki taraftan da gelecek cevap için beklemeye geçti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoperi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Aynı zamanda sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurmayı düşünüyor.
Juan Jesus'un sol ayaklı olması ve sol bek mevkisinde de görev yapabilmesi sebebiyle bu transfere öncelik verildiği belirtildi. 28 yaşındaki stoperin geleceği, Roma kulübünün vereceği kararın ardından netlik kazanacak.
Roma formasını 4 sezonda 90 kez giyen Juan Jesus bu maçların 70'ine ilk 11'de başladı ve 6264 dakika süre aldı. Brezilyalı defans oyuncusu bu sezon sadece 4 resmi maçta oynadı. Juan Jesus Roma'dan önce oynadığı Inter'de 141 maçta forma giydi...
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