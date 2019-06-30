Fenerbahçe'de hedef Garry Rodrigues | Video haber
Fenerbahçe'de hedef Garry Rodrigues! Sarı lacivertliler transferde aşama kaydetti.
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