Fenerbahçe'de hedef 2'de 2
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 28. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi oynanacak 2 maçta 6 puan hedefliyor...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ersun Yanal'dan flaş Volkan Demirel kararı!
- Ersun Yanal'dan Başakşehir maçına 2 değişiklik!
- Hasan Ali Kaldırım'ın büyük sırrı!
- Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! İşte hedefteki isim
- Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
- Fenerbahçe'den dev operasyon! Tam tamına 10 isim
- Tarihi lekenin ardından sürpriz! Eski Fenerbahçeli Real Madrid'e...
- Fenerbahçe'de iki ayrılık! Bir transfer müjdesi