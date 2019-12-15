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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc şoku

Fenerbahçe'ye Sivasspor maçı öncesi İstanbul'da yapılan son antrenmanda sakatlanan Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor...

Sarı-lacivertli takımda antrenmanda ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım'ın tabanında ödem ve kısmi yırtık oluştuğu tespit edildi.

Aldığı darbe sonucu ayak bileği dönen Zajc'ın ise ayak bileği bağlarında kopma belirlendi.

İki oyuncunun da tedavisine başlandığı açıklandı.

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15 Aralık 2019 , Pazar
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