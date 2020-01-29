Fenerbahçe'de gündem sol bek
Sol bek arayışındaki Fenerbahçe, Inter'in genç futbolcusu Federico Dimarco'yu gündemine aldı. 3 maçta toplam 27 dakika şans bulabilen oyuncu için kiralama teklifi yapıldı.
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