Fenerbahçe'de gündem Gökhan Gönül ve Caner Erkin
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye geri döneceği iddia edildi. Sarı-lacivertli ekipten ayrılarak Beşiktaş'a giden iki futbolcunun sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.
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