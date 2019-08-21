Fenerbahçe'de gündem Babacar
Fenerbahçe kadrosuna ikinci bir forvet katmak için çalışmaları sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin hedefindeki isim Sassuolo forması giyen Khouma Babacar.
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