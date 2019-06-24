Fenerbahçe'de gözler UEFA kararında
Fenerbahçe'de gözler UEFA'dan çıkacak karara çevirildi. UEFA Finansal Fair Play kriterleri doğrultusunda yaptırım için üst kurula sevk edilen Fenerbahçe'de, UEFA'da çıkacak kritik karar için artık geri sayıma geçildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de transfer çıkmaza girdi! İşte o sebep
- Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den!
- Fenerbahçe yıldız isimde imzaya çok yakın!
- Fenerbahçe'de iki flaş ayrılık! İşte bonservis bedeli
- Fenerbahçe'ye Skrtel'in yerine tank stoper!
- Galatasaray ve Fenerbahçe o isimler için savaşıyor!
- Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah
- Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a flaş transfer önerisi! İşte o isimler
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.