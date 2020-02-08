Fenerbahçe'de gözler kulübede - Son dakika Fenerbahçe videoları - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fenerbahçe'de gözler kulübede

Fenerbahçe'de gözler kulübede

Fenerbahçe'de yedek oyuncuların performansı şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor. Lig maçlarında kulübede oturan isimlerin bazıları, Kırklarelispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında göz doldurdu. Ara transfer döneminde sadece Simon Falette'i kadroya katabilen sarı-lacivertli ekipte yedek kulübesinden gelecek isimlerin daha çok katkı vermesi bekleniyor.

Teknik heyetin ümitli olduğu isimlerin başında Mevlüt Erdinç geliyor... Devre arası kampında kendini toparlayan Mevlüt, Kırklarelispor maçında attığı gollerle dikkat çekti.

Miha Zajc da geçirdiği ciddi sakatlıktan sonra toparlanmaya başladı. Teknik heyet, Zajc'ın hem oyun kurma hem de tehlikeli bölgede topla buluşma özelliklerinden yararlanmak istiyor.

Ersun Yanal'ın kademeli olarak takıma monte ettiği Ferdi Kadıoğlu da sonradan oyuna girdiği maçlarda skora katkıda bulunabilir. Genç oyuncu Süper Lig'de şu ana kadar oyuna girdiği maçlarda 2 gol, 1 asistle oynadı.

İlk yarıda oynamadığı için hala form durumunda eksiği bulunan Mehmet Ekici ise özellikle duran toplarda etkili olabilir.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
08 Şubat 2020 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN