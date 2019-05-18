Fenerbahçe'de golcü harekatı
Gelecek sezon için hücum hattını güçlendirmek isteyen ?Fenerbahçe, Vedat Muriç Ze Luis ve Nikola Kalinic ile ilgileniyor.
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