Fenerbahçe'de gidenlerin yeri dolmadı
Fenerbahçe'de son 2 sezonda ayrılan Giuliano ve Valbuena'nın yerleri dolmadı. O bölgelerde şans bulan isimler beklentilerin gerisinde kaldı.
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