Fenerbahçe'de gidenler coştu
Fenerbahçe'den ayrılan hücum oyuncuları gittikleri takımlarda coşuyor. Son 2 sezonda sayısız gol pozisyonu harcayan sarı-lacivertlilerden ayrılan 5 hücum oyuncusu, bu sezon toplam 72 gole katkı yaptı.
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