Fenerbahçe'de gelen gideni aratıyor!
Fenerbahçe'de son 2 sezonda ayrılan Giuliano ve Valbuena'nın yerleri dolmadı. O bölgelerde şans bulan isimler beklentilerin gerisinde kaldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'den 10 numara harekatı! İşte listedeki sürpriz isimler
- Galatasaray sonrası flaş karar! Fenerbahçe ilk 11'i böyle...
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu son kararını verdi
- Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki dev talip!
- Fenerbahçe sil baştan! İşte gözden çıkarılanlar...
- Ligler ertelendi! Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği o soru
- Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de olanlar oldu! 8 isim...
- Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.