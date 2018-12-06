Fenerbahçe'de Frey sakatlandı
Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey mücadelenin 23. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Eljif Elmas'a bıraktı.
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