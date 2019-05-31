Fenerbahçe'de Fejsa harekatı
Fenerbahçe Benfica'da forma giyen Sırp ön libero Ljubomır Fejsa için teklif yaptı. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'den bir bomba daha! Caner Erkin denmişti ancak...
- Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylılara şok sözler: Fener'den korkuyorsunuz!
- Yanal'ın 11'i belli oldu! Orta saha sürprizi...
- Fenerbahçe'nin yeni yıldızlarını Deivid ve Luciano getirecek
- Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi
- Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!
- Dortmund'dan Fenerbahçe'ye transfer!
- Yer yerinden oynayacak... Fenerbahçe'den gizli anlaşma! Abdullah Avcı ile resmen 3 yıllık sözleşme...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.