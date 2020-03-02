Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Öte yandan deneyimli teknik adam, Trabzonspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında takımının başında son kez yer alacak.
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