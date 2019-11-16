Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sevinci
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sevinci yaşanıyor... BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde tecrübeli futbolcu takımla çalıştı.
Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarılan kaptan Emre Belözoğlu antrenmanda takımla çalıştı. Max Kruse ve Vedat Muriç ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenmanın son bölümünde hücum çalışması gerçekleştirildi.
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