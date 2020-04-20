Fenerbahçe'de Edin Visca sesleri!
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca'yı yeniden gündemine aldı.
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