Fenerbahçe'de Durmisi sesleri!
F.Bahçe'nin, eski gözdelerinden Laziolu Rıza Durmisi'den de vazgeçmediği ortaya çıktı. Radyospor'dan Özgür Sancar'a açıklamalarda bulunan Danimarkalı oyuncu, "F.Bahçe beni istiyor" dedi.
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