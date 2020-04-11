Fenerbahçe'de direksiyon Emre Belözoğlu'nda
Fenerbahçe'de gelecek sezon direksiyona Emre Belözoğlu geçecek. Milliyet'in haberine göre, tecrübeli futbolcunun yeni dönemde sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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