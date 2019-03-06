Fenerbahçe'de Dirar seferberliği
Sarı lacivertli ekipte sakatlığı bulunan ve Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen Nabil Dirar'ın Başakşehir maçına yetişebilmesi için adeta seferberlik ilan edildi.
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