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Fenerbahçe'de deplasman seferberliği

Bu sezon dış sahada 8 puan kaybeden Fenerbahçe'de deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçları öncesi olağanüstü hal ilan edildi.

Süper Lig'de lider Demir Grup Sivasspor'un 1 puan gerisine yer alan Fenerbahçe, milli aranın ardından zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Art arda deplasmanda oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarını "kader sınavı" olarak gören teknik direktör Ersun Yanal'ı takımının kötü dış saha karnesi düşündürüyor.

Bu sezon deplasmanda çıktığı 5 karşılaşmanın sadece 2'sini kazanıp 2 yenilgi, 1 beraberlik alan sarılacivertli ekip, 8 puan bıraktı.

Malatyaspor ve Göztepe maçı öncesi önlemler alan yanal, oyuncularına da uyarılarda bulundu.

Ersun Yanal, "Yine üst üste iki zorlu deplasmana çıkacağız. Ligdeki en zor dönemeçlerden birindeyiz. Hata yapmazsak şampiyonluk yarışında avantaj kazanırız. Bu kadar çok takımın zirve mücadelesi verdiği bir ligde puan kaybetme lüksümüz yok" dediği öğrenildi.

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18 Kasım 2019 , Pazartesi
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