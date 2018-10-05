Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun son zamanlarda aldığı kötü sonuçlar sonrasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor. A Spor yorumcuları Cocu'nun yerine kim gelmeli? sorusuna dikkat çekici cevaplar verdi. A Spor yorumcusu Kemal Belgin Fenerbahçe için 1 numaralı adayın Lucescu olduğunu söyledi.