Fenerbahçe'de Cocu belirsizliği
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun son zamanlarda aldığı kötü sonuçlar sonrasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor. A Spor yorumcuları Cocu'nun yerine kim gelmeli? sorusuna dikkat çekici cevaplar verdi. A Spor yorumcusu Kemal Belgin Fenerbahçe için 1 numaralı adayın Lucescu olduğunu söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın