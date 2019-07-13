Fenerbahçe'de çekişmeli mücadele
Yeni sezon öncesi Topuk ?Yaylası'nda kamp yapan Fenerbahçe'nin salondaki çalışmalarında özellikle ayak tenisinde kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Bu kez Emre ?Belözoğlu-Alper Potuk ikilisi, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan'a karşı mücadele etti.
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