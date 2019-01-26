Fenerbahçe'de bir hüsran daha
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu'nda Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe, tarihinde sekizinci kez bir alt lig ekibine boyun eğdi.
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