Fenerbahçe'de bir dönem sona mı eriyor?
Fenerbahçe'de bir süredir sportif direktör Damien Comolli'nin yardımcısı olarak çalışan Selinay Gürgenç'in görevine son verilmesinin ardından, Comolli'yle de yolların ayrılacağı iddia edildi. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Transfer Raporu'na bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.
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