Fenerbahçe'de beklenen çıkış gelmiyor

Spor Toto Süper Ligde sona yaklaşılırken Fenerbahçe aldığı sonuçlarla taraftarını üzmeye devam ediyor. Ersun Yanal'ın daha önce yaptığı açıklamaların aksine bir türlü çıkış yakalayamayan sarı lacivertlileri zorlu bir süreç bekliyor.

Sezona Cocu ile iddialı bir başlangıç yapan sarı lacivertliler istediği sonuçları haftalar geçmesine rağmen alamadı. Bu sonuçlara oynanan kötü futbol da eklenince Hollandalı Teknik adamın Fenerbahçe kariyeri süper ligin 10. haftasında Kadıköy'de alınan 3-1'lik Ankaragücü mağlubiyetiyle son buldu.

Takımı geçici süreyle devralan yardımcı antrenör Erwin Koeman da görevde kaldığı beş hafta içerisinde bekleneni veremeyince sarı lacivertli taraftarın uzun süredir beklediği isim olan Ersun Yanal Fenerbahçe teknik direktörülüğüne getirildi.

Tecrübeli Teknik Adamın gelişiyle Fenerbahçe taraftarı yeniden umutlansa da ilk yarının son üç maçında yine beklediğini bulamadı. Ersun Yanal Erzurumspor, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarından beraberlikle ayrılarak 3 haftada 3 puan toplayabildi. Bu sonuçların yanı sıra Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasında Ümraniyespor deplasmanından da 1-0'lık mağlubiyetle ayrldı.

Ancak durum Kadıköy'deki maçta da farklı olmayacaktı. Aynı skorla rakibine boyun eğen Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenerek gelecek sezon için avrupa kupalarına katılma şansını zora soktu.

İlk yarıda taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ikinci devre öncesi camiaya umut veren açıklamalarda bulunmuştu.

Ersun Yanal'ın da bu sözleriyle Fenerbahçe taraftarı ikinci yarıya daha ümitli girdi.. 18. haftada Bursaspor ile berabere kaldıktan sonra yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarından 6 puan çıkaran sarı lacivertli takımda işler yoluna girmeye başladı...

Ancak süper lig'in 20. haftasıyla birlikte başlayan süreçte sarı lacivertliler, taraftarını üzmeye devam etti.

Kayserispor deplasmanında alınan 1-0'lık mağlubiyet, oyunun büyük bölümünü 10 kişi oynayan Atiker Konyaspor'la Kadıköy'de berabere kalınması camiayı tekrar karamsarlığa sürükledi. Beşiktaş deplasmanının ikinci yarısında oynanan futbol ve muhteşem geri dönüşle birlikte umut saçan Fenerbahçe bir hafta sonra Kadıköy'deki Çaykur Rizepsor maçını rakibi 10 kişi kalmasına rağmen zor kazandı.

Haftalar geçiyor ancak Fenerbahçe galibiyet serisi bir yana nağmalup seri dahi yakalayamıyordu. tabii hal böyle olunca sarı lacivertliler puan sıralamasında riskli bölgeden uzaklaşamıyordu. son olarak Başakşehir deplasmanından da sahadan boynu bükük ayrılan sarı lacivertliler küme düşme hattının yalnızca 1 puan üstünde 14. sırada kendisine yer bulabildi.

Ersun Yanal devre arasındaki bu açıklamasında ikinci yarıda lider takımlarından biri olmayı vadetmişti. Ancak 8 maçta 12 puan toplayan sarı lacivertli takım bu performansıyla da hüsran yaşattı...

Önümüzdeki sezon Fenerbahçe şampiyon olur mu bilinmez ama şimdilerde cevap bekleyen en önemli soru sarı lacivertlilerin ligi kaçıncı sırada tamamlayacağı ve alacağı sonuçlar. Süper ligin kalan 9 haftasında Ankaragücü, Kasımpaşa, Akhisarspor, Erzurumspor gibi kümede kalma mücadelesi veren takımlarla maça çıkacak olan Fenerbahçe'yi çok zorlu bir süreç bekliyor.