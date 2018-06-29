Fenerbahçe'de basına açık ilk antrenmandan görüntüler! – Fotomaç TV
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    Fenerbahçe'de basına açık ilk antrenmandan görüntüler!

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu dün sarı lacivertli takımla ilk antrenmanına çıkmıştı. Bugünkü antrenman ise Hollandalı teknik adamın onayıyla bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman başladıktan kısa süre sonra Cocu, Damien Comolli ile kısa süre görüştü.

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    29 Haziran 2018, Cuma
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