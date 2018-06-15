Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı!
Phillip Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe yönetimiyle görüşmek için İstanbul'a geldi. Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, pazar ya da pazartesi günü İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'deki görevine başlayacak.
PHİLLİP COCU KİMDİR?
Hollandalı eski yıldız futbolcu, AZ Alkmaar, Barcelona ve PSV gibi kulüplerin formasını terlettikten sonra kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Jazira'da tamamladı. Hollanda Milli Takımı ile kariyeri boyunca 101 maça çıkıp 10 gol atan Cocu, 2008'de PSV'de yardımcı antrenörlüğe başladı. Milli takımda da yardımcılık görevini üstlenen 47 yaşındaki genç hoca, 2013 yılında ise Dick Advocaat'ın yerine PSV'nin teknik direktörü olmuştu.
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