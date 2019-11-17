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Fenerbahçe'de alternatif Moses

Fenerbahçe'de Muriç ve Kruse'nin Yeni Malatyaspor maçına yetişmemesi durumunda Ersun Yanal, forvet için Victor Moses'ı da alternatif olarak düşünüyor.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal forvette alternatif arayışına girdi... Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ve Max Kruse, özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

İki futbolcunun da süper lig'in 12. haftasındaki BTC Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyip giymeyecekleri henüz netleşmedi.

Teknik Direktör Ersun Yanal, iki futbolcunun da maça yetişememesi halinde forvet için alternatif arayışlarını sürdürüyor.

Mevlüt Erdinç'in henüz istenen formu yakalayamaması nedeniyle gündeme Victor Moses geldi. Ersun Yanal, eski mevkiii hücum bölgesi olan Moses'ı geçen sezon kanattan ön alana kaydırmıştı. Tecrübeli teknik adamın duruma göre Moses'ı bu bölgede yeniden kullanabileceği kaydedildi.

Milli takıma gitmeyen Nijeryalı futbolcunun antrenmanlarda zaman zaman ileri uçta denendiği belirtildi.

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17 Kasım 2019 , Pazar
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