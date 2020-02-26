Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde beklentiler karşılanmadı
Büyük beklentilerle başlayan Ali Koç döneminde Fenerbahçe, özellikle futbolda istenen başarıların uzağında kaldı. Bunun son halkası da Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyeti oldu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray sonrası flaş karar! Fenerbahçe ilk 11'i böyle...
- Azerbaycan'ın hedefi Ersun Yanal! | Son dakika Fenerbahçe haberleri
- Volkan Demirel'den Ozan'a derbi tüyoları! İşte o görüşme
- Usta yorumcu açıkladı: Şampiyonluğun en güçlü adayı Fenerbahçe
- Fenerbahçe'de tek çare Vedat Muriç'in satılması!
- Vedat Muriqi'nin gol sessizliğinin nedeni ortaya çıktı!
- Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı 11'i
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.