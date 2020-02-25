Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi beklentileri karşılayamadı
Büyük beklentilerle başlayan Ali Koç döneminde, Fenerbahçe özellikle futbolda istenen başarıların uzağında kaldı. Bunun son halkası da Kadıköy'de Galatasaray mağlubiyeti oldu.
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