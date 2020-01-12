Fenerbahçe'de Adil Rami ve Alper Potuk ile yollar ayrıldı
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için Antalya'da kamp yapan ve ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Adil Rami ve Alper Potuk ile yollarını ayırdı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Göktuğhan Argun aktardı.
Argın'ın açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe'de gidecek futbolcular kadar gelecek futbolcular da merak konusuydu. Adil Rami'nin alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedildi. Alper Potuk da sezonun ikinci yarısında kadroda yer almayacak."
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