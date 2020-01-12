Fenerbahçe'de Adil Rami ve Alper Potuk ile yollar ayrıldı

Argın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'de gidecek futbolcular kadar gelecek futbolcular da merak konusuydu. Adil Rami'nin alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedildi. Alper Potuk da sezonun ikinci yarısında kadroda yer almayacak."