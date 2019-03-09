Fenerbahçe'de 46 milyon TL boşa gitti
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fenerbahçe'de 46 milyon TL boşa gitti

Fenerbahçe'de 46 milyon TL boşa gitti

Fenerbahçe, Slimani ve Benzia'dan zarar ediyor. Toplamda 46 milyon lira maliyeti bulunan iki oyuncu şu ana kadar bekleneni veremedi. Benzia ve Slimani çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
09 Mart 2019 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN